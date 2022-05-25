شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ملك الأردن ورؤساء جورجيا وزامبيا وغويانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية غويانا محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية غويانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.