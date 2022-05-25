مواجهة تحديات المجتمع بالأفكار الجديدة في «صوت الشباب»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتفعيل دور الشباب كمواطنين مؤثرين في إيجاد الحلول والأفكار أمام تحديات المجتمع، دعت مؤسسة «مسك المجتمع» إلى التسجيل في الدورة التدريبية لبرنامج «صوت الشباب»، وهو برنامج إثرائي يهدف لإشراك الشباب من مختلف أنحاء المملكة في عدد من الندوات واللقاءات التدريبية والحوارية التي تركز بشكل رئيس على مهارات التواصل والإقناع والتفكير النقدي ضمن رحلة تسهلها «مسك» بأدوات ممكنة، فيما سيكون التسجيل متاحا في مرحلة التدريب حتى نهاية سنة 2022.

وأكدت «مسك» أن البرنامج متاح لجميع الشباب من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث سيتم مناقشة أبرز القضايا التي تخص الشباب، فالبرنامج يهدف إلى تطوير مهارات التفكير النقدي، والحوار لدى الشباب بغض النظر عن المنطقة، وستكون مدة البرنامج 6 أسابيع، موزعة على ساعات متفرقة خلال الأسبوع. و مؤسسة «مسك» هي منظمة غير ربحية مكرسة لصقل وتشجيع التعلم والقيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة.

وتستثمر المؤسسة في تمكين شباب المملكة في مسارين رئيسيين؛ التعليم وريادة الأعمال والثقافة والفنون الإبداعية، مع العلم والتكنولوجيا كمجال داعم، وتهدف إلى تحقيق ذلك من خلال تصميم البرامج وإقامة شراكات مع المنظمات المحلية والعالمية للوصول إلى الهدف النهائي وهو بناء مجتمع قائم على المعرفة.

النقاط الرئيسة في البرنامج:

يقدم البرنامج باللغة العربية

تدريب نظري في دورة تدريبية مدتها ساعتان ونصف الساعة حول مهارات التواصل والإقناع

الحوار .. المرحلة الأولى في التدريب العملي مع مجموعة من المشرفين والمشاركين حول تقنيات الحوار

التفكير النقدي.. المرحلة الثانية

في التدريب العملي مع نخبة مختارة من المشاركين المتأهلين

من المرحلة السابقة

إعداد المحتوى.. التدريب علـى مهارات التواصل والإلقاء وتقديم العروض استعدادا للقاء صانعي القرار حول مواضيع تهم الشباب

معايير التقديم

• أن يكون العمر بين 18 و35 عاما

• إجادة اللغة العربية (التحدث والكتابة والقراءة)

• أن يكون المتقدم سعوديا أو ابن مواطن أو مواطنة