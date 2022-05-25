مذكرة تفاهم لتطوير العروض الأدائية المسرحية

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ووقع الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، ومدير مسرح كركلا الفني المايستروعبدالحليم كركلا.وتضمنت مذكرة التفاهم أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات إثراء المحتوى الأدائي المحلي، وتنظيم عروض مسرحية استعراضية، وتقديم الاستشارات الفنية لتنفيذ مشاريع وإنتاجات مسرحية، وتنفيذ الورش التدريبية في المسرح والفنون الأدائية.
يأتي ذلك ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لتطوير الفنون الأدائية والمسرح، واستقطاب العروض المسرحية العربية والعالمية لتقديم عروضها للجمهور المحلي والاستثمار فيها.
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