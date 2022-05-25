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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ومسار مقاعد الاتفاقيات الصحية، حتى الاثنين 27 يونيو المقبل. وتهدف الوزارة إلى تعزيز استفادة الأطباء بمختلف التخصصات العامة والدقيقة من مقاعد الزمالة البريطانية، والتي تأتي ضمن البرنامج السعودي - الإنجليزي للتدريب الطبي بعد التخرج (IPGMTS). ووضعت وزارة التعليم عدة شروط للتسجيل، منها الحصول على شهادة “IELTS” بدرجة إجمالية 7,5 درجات، ولا تقل عن 7,0 في كل مهارة، أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) بدرجة B على الأقل في كل مهارة، وبحيث لا يتجاوز الحصول عليها عامين، وكذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات مع سنة الامتياز، وإرفاق السيرة الذاتية؛ موضحا بها الخبرات والتخصص المطلوب، إضافة إلى تقديم ضمان مالي بتاريخ حديث من جهة الابتعاث (للموظف). ووضعت وزارة التعليم عدة شروط للتسجيل، منها الحصول على شهادة “IELTS” بدرجة إجمالية 7,5 درجات، ولا تقل عن 7,0 في كل مهارة، أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) بدرجة B على الأقل في كل مهارة، وبحيث لا يتجاوز الحصول عليها عامين، وكذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات مع سنة الامتياز، وإرفاق السيرة الذاتية؛ موضحا بها الخبرات والتخصص المطلوب، إضافة إلى تقديم ضمان مالي بتاريخ حديث من جهة الابتعاث (للموظف).

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