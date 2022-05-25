إيواء 25 مخالفا لأمن الحدود يوقع بمزور إقامة

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وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية يحمل إقامة مزورة، لإيوائه 25 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة أحد رفيدة، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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