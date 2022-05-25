شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لأكاديمية المطارات في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد الرخصة النهائية لأكاديمية المطارات لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وذلك إيذانا بالبدء في إجراءات إطلاق أكاديمية المطارات وتفعيلا لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنمية القوى العاملة الوطنية.

وأكد الفهيد على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني والتي تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الطيران المدني وعلومه والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مستوى مهارات الكفاءات الوطنية في مجالات الطيران المدني وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأوضح أن الأكاديمية ستقدم برامج تدريبية تأهيلية مهنية وتقنية معدة خصيصا في هذا المجال بحيث تركز على التقنيات الحديثة في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالطيران لتخريج الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف في المجالات ذات العلاقة.

من جانبه عبر رئيس هيئة الطيران المدني عن سعادته بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وانعكاس مخرجاتها على تطوير قطاع الطيران المدني في البلاد، متطلعا أن تسهم هذه الأكاديمية في تمكين وتأهيل الشباب للعمل في مجال الطيران المدني في المملكة وفي تعزيز وتطوير قدراتهم، وأن تكون هذه الأكاديمية رائدة في المجالات التخصصية التي يحتاجها سوق العمل السعودي وفق رؤية المملكة 2030.

عن الأكاديمية:

• تعد وحدة تدريبية غير ربحية تطلق بالشراكة الاستراتيجية بين التدريب التقني والمهني وهيئة الطيران المدني

• تهدف لتوفير المقومات الأساسية لتدريب وتطوير الموارد البشرية في مجال الطيران المدني

• تتخذ من مدينة جدة مقرا لها