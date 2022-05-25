اخبار الخليج – وكيل وزارة الصناعة والتجارة  والسياحة تشيد بدور الجمعية المؤثر تطوير في القطاع الاقتصادي بالبحرين

محمد بن مسعود - الدمام - بالإنابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني شاركت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري في الاحتفالية التي نظمتها جمعية سيدات الاعمال البحرينية بمناسبة مرور 22 عاما على تأسيسها ، والتي أقيمت بمجلس الجمعية وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسئولين المعنيين ، جرى خلال الاحتفالية بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، ودور الجمعية في تعزيز مكانة المرأة البحرينية و مساهماتها في صناعة المشهد الاقتصادي البحريني.

وبهذا المناسبة أشادت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري بدور الجمعية المؤثر وإسهامتها الواضحة ودورها الكبير في سبيل تعزيز مكانة المرأة البحرينية وإبراز مساهماتها في القطاع الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين، كما أكدت سعادتها دعم الحكومة الموقرة ومساندتها القوية لكافة التوجهات التي تتخذها الجمعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة بما يصب في نهاية المطاف في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه.

وأضافت سعادتها أن الجمعية خطت خطوات كبيرة لتحقيق أهدافها الطموحة وكان لها العديد من الإنجازات في مختلف الأصعدة وحضور لافت وقوي في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية وان هذا الدور يعكس الاهتمام الكبير والرؤى الاستراتيجية التي تحضى بدعم كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه ،و توجيهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، والرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في دعم عطاءات المرأة و تمكينها وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لها لتعمل في كافة المجالات بكل اقتدار.

مثمنةً دور المجلس الحالي برئاسة السيدة أحلام جناحي في تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الهادفة والمساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني والتنموي للبلاد متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.