اخبار دوليه –  «الصحة» تحجز منتجات زبدة الفول السوداني «JIF» المشتبه تلوثها ببكتيريا السالمونيلا

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وزارة الصحة قيام أخصائيي الصحة العامة بقسم مراقبة الأغذية ضمن حملة تفتيشية مكثفة على الأسواق والهايبر ماركت بحجز كمية من منتجات زبدة الفول السوداني المشتبه تلوثها بالسالمونيلا، والتي تحمل العلامة التجارية (JIF) من إنتاج الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بناءً على تحذير الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تبين أنه تم استيراد كمية بسيطة وِفق رقم الدفعة التسلسلي المحدد في نظام المخاطر والتحذيرات الدولية، والتي تبدأ أرقامها التشغيلة من 1274425 إلى 2140425.

وشددت الوزارة على حرصها باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الصحة والسلامة واتباع كافة الإجراءات الصحية والوقائية في هذا الخصوص والتي تضمن تطابق السلع الغذائية مع المواصفات القياسية العالمية ومعايير الجودة والسلامة، داعية المستهلكين ممن لديهم مثل هذه المنتجات التي تحمل العلامة التجارية سالفة الذكر ورقم الدفعة المشار لها في التحذير، إلى ضرورة إرجاعها للوكلاء ومحلات البيع بالتجزئة التي تعمل مشكورة وبالتعاون مع إدارة الصحة العامة في حملة لاستدعاء وسحب المنتج، وذلك بتوجيه من الجهات الرقابية المعنية بصحة وسلامة المستهلكين والتي تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عملية استيراد المنتج.