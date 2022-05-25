اخبار الخليج – عيسى بن علي يستقبل السفير السعودي بدولة الكويت ويشيد بالعلاقات الأخوية بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة.. مجلس أمناء المستشفيات الحكومية يعقد اجتماعه الدوري الثاني للعام 2022 ويبحث عدداً من المشاريع

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