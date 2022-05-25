اخبار الخليج – برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة.. مجلس أمناء المستشفيات الحكومية يعقد اجتماعه الدوري الثاني للعام 2022 ويبحث عدداً من المشاريع

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، الاجتماع الدوري الثاني لمجلس أمناء المستشفيات الحكومية، بحضور أعضاء المجلس، والدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وعددٍ من أعضاء الإدارة التنفيذية في المستشفيات الحكومية.

وفي مستهل الاجتماع نوه رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بالرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام بالغ للقطاع الصحي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

ثم استعرض المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بمستجدات الأقسام الإكلينيكية، ومنها بدء الإعداد التنويم الداخلي وتخصيص غرفة للأطفال في العيادات الخارجية للجراحات البسيطة، وكذلك حصول المختبر على اعتماد الجودة ISO15189 .

ثم وقف المجلس على الاستعدادات القائمة لتطبيق عملية الاعتماد على المستشفى وفقاً لمتطلبات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، كما بحث المجلس تحديث مؤشرات الأداء الرئيسية للمستشفيات الحكومية ومستجدات مشروع التسيير الذاتي انسجاماً مع أهداف ومبادرات تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث عدد من المواضيع التي تتعلق برسوم الرخص والملفات الطبية والتقارير الطبية الخاصة بقسم الأشعة. كما تم التطرق إلى عددٍ من المحاور الهادفة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية، وتقديم رعاية صحية ذات نوعيةٍ عالية للجميع.

وعلى صعيد متصل استعرض المجلس مستجدات مشاريع الصيانة بالمستشفيات الحكومية حيث تم الانتهاء من ٦٠% من مشروع محطة توليد الكهرباء في مجمع السلمانية الطبي. أما بخصوص مشروع استبدال الأجهزة والمعدات الطبية لمختلف الأقسام فقد تمت الموافقة على استبدال ١٢٤ جهاز.

وفيما يتعلق بمشروع صيانة البنية التحتية، فقد قامت المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تقييم وتنفيذ مشروع الصيانة،حيث عينت وزارة الأشغال فريقا لتفقد الموقع والوقوف على كافة المتطلبات وأصدرت طلباً لاستدراج عروض اختيار الجهة الاستشارية للمشروع.