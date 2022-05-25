أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة 66 من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم الأحد القادم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يرعى صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأحد القادم، حفلَ تخرج الدفعة ( 66) من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات.
وقدَّمَ معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري شكرَه وتقديرَه لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه ورعايته المستمرة للمناسبات والفعاليات التي تقام في رحاب الجامعة،ومشاركته فرحة أبنائه طلاب الجامعة وأولياء أمورهم ومنسوبي الجامعة،وذلك بعد سنوات حافلة من الجد والاجتهاد قضاها الطلاب في تحصيل العلوم من منابعها،متحلِّين بقيم العلم والمعرفة.
وهنَّأَ معاليه الطلاب المتخرجين، متمنياً لهم التوفيق في بداية حياة عملية حافلة بالعطاء والإنجاز المتميز في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم؛للإسهام في بناء الوطن الذي ينتظر منهم الكثير، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الوطن والحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.
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