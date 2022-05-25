شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ـ رحمه الله ـ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 25 / 10 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.