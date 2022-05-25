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وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / فهد بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ـ رحمه الله ـ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 25 / 10 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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