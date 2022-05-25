تدريب محققي الحوادث المرورية على تقنيات المسح الضوئي

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ويعد المسح ثلاثي الأبعاد طريقة حديثة تستخدم ضوء الليزر لمسح الجسم بشكل مباشر دون تماس معه، ويغطي الماسح الضوئي مجال رؤية ممتد إلى 360 درجة تمكن المحققين من معرفة جميع المعلومات عن الحوادث المرورية.يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعمل على تقديم دورات تدريبية احترافية في هذا المجال، من خلال مركز السلامة المرورية على الطرق، لتعزيز جهود الجامعة في رفع مستوى مخرجات البحث والتدريب لمستوى النشاطات العالمية، حيث يقدم المركز عددا من الدورات التدريبية الاحترافية في مجال السلامة المرورية.
أهداف الدورة
- تمكين المتدربين من إجادة استخدام الماسح الضوئي لرفع الأدلة بموقع الحادث باستخدام جهاز FARO-FOCUS
- إعادة تمثيل الحوادث المرورية باستخدام برنامج PC-CRASH
- إتقان التعامل مع الأدلة في موقع الحادث
- التحكم في مسرح الحادث، وتحليل الحوادث المرورية
- تحليل الموجودات أو النماذج من خلال جمع بيانات عن شكلها أو لونها
- استخدام هذه البيانات لإنشاء مجسمات رقمية ثلاثية الأبعاد
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