تدريب محققي الحوادث المرورية على تقنيات المسح الضوئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دورة تدريبية متطورة حول «التحقيق في الحوادث المرورية باستخدام جهاز FARO-Focus وبرنامج PC-Crash»، وذلك بهدف رفع مهارات العاملين في مجال العمل المروري من ضباط ومحققي الحوادث المرورية في الدول العربية، وتنمية قدراتهم في مجالات التحقيق المتقدم في مختلف أنواع الحوادث المرورية من خلال التقنيات الرقمية الحديثة، مثل استخدام تقنية المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد لرفع الأدلة في موقع الحادث المروري، بجانب إعادة محاكاة وتمثيل الحوادث المرورية باستخدام برنامج pc-crash.

ويعد المسح ثلاثي الأبعاد طريقة حديثة تستخدم ضوء الليزر لمسح الجسم بشكل مباشر دون تماس معه، ويغطي الماسح الضوئي مجال رؤية ممتد إلى 360 درجة تمكن المحققين من معرفة جميع المعلومات عن الحوادث المرورية.

يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعمل على تقديم دورات تدريبية احترافية في هذا المجال، من خلال مركز السلامة المرورية على الطرق، لتعزيز جهود الجامعة في رفع مستوى مخرجات البحث والتدريب لمستوى النشاطات العالمية، حيث يقدم المركز عددا من الدورات التدريبية الاحترافية في مجال السلامة المرورية.

أهداف الدورة

