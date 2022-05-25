شكرا لقرائتكم خبر «حقوق الإنسان» تعزز دور التنوع الثقافي في الحوار والتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز التنوع الثقافي بين أفراد المجتمع، عقدت هيئة حقوق الإنسان ندوة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية في مقر الهيئة بالرياض، حضرها عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي. وناقشت خلال جلستين عددا من المحاور، حيث تناولت الجلسة الأولى التي رأسها عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر محمد المهيزع، طرح مفهوم وطبيعة التنوع الثقافي وفوائده في المجتمع، والتنوع الثقافي كتراث إنساني مشترك والتعددية الثقافية.

واستعرضت خلال الجلسة الثانية التي رأستها عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ضحى آل إبراهيم، العوامل المساهمة في خلق التنوع الثقافي، بالإضافة إلى علاقة التنوع الثقافي في تعزيز حقوق الإنسان.

من جهة أخرى استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد بمقر الهيئة في الرياض أمس، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية جوناثان كير، وذلك بحضور سفير نيوزلندا لدى المملكة السيد بارني رايلي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين المملكة ونيوزيلندا في شأن حقوق الإنسان وسبل دعمها وتطويرها.