«حقوق الإنسان» تعزز دور التنوع الثقافي في الحوار والتنمية

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واستعرضت خلال الجلسة الثانية التي رأستها عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ضحى آل إبراهيم، العوامل المساهمة في خلق التنوع الثقافي، بالإضافة إلى علاقة التنوع الثقافي في تعزيز حقوق الإنسان.من جهة أخرى استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد بمقر الهيئة في الرياض أمس، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية جوناثان كير، وذلك بحضور سفير نيوزلندا لدى المملكة السيد بارني رايلي.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين المملكة ونيوزيلندا في شأن حقوق الإنسان وسبل دعمها وتطويرها.
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