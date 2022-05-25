«حصين» تعزز صمود مؤسسات الدولة أمام الهجمات السيبرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في الرياض أمس البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» الهادفة إلى رفع مستوى الأمن السيبراني بالمملكة والارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها ودعم آليات التواصل للجهات الوطنية المستفيدة، بحضور عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال محافظ الهيئة المهندس ماجد المزيد أن الأمن السيبراني بات مقوما أساسيا لحماية المصالح الحيوية للمملكة والبنى التحتية الحساسة، ويتسم قطاعه بالتطور السريع في أساليب الهجمات وازدياد تعقيدها الأمر الذي يحتم على الدول أن تكون في حال جاهزية مستمرة ولديها القدرة على التعامل مع المتغيرات بشكل مرن لحماية الأصول والممتلكات وتحييد خطر الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن بوابة «حصين» تعد إحدى ثمرات النموذج السعودي في الأمن السيبراني الرائد عالميا بفضل دعم وتوجيهات ولي العهد والاستناد على رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

وأوضحت الهيئة أن تدشين البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، يأتي ضمن جهودها في حماية البنى التحتية الوطنية وفق رؤية محددة نحو الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، مشيرة إلى أن البوابة صممت على النحو الذي يمكن الجهات الوطنية من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني من خلال تحسين آلية تقديم الخدمات وأتمتة العمليات وتعزيز تجربتها عبر توفير بوابة موحدة لها للحصول على الخدمات والحلول المستجدة في قطاع الأمن السيبراني، وستستهدف خدماتها أكثر من 400 جهة وطنية في نهاية العام الحالي 2022.

وبينت أن البوابة المطورة بواسطة الذراع التقني للهيئة «الشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE»، تتيح تقديم خدمات سيبرانية متقدمة تسهم في تعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة وتحسين كفاءة الإنفاق لدى الجهات المستفيدة وترفع من قدراتها في اكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ومعالجتها ورفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات الصادرة عن الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية.

4 منصات للبوابة

مشاركة المعلومات:

تقديم معلومات استقصائية فورية عن التهديدات المحلية والعالمية لمساعدة الجهات على اتخاذ الإجراءات الاستباقية

إدارة الالتزام

معرفة وقياس مستوى التزام الجهات الوطنية بمتطلبات وضوابط الأمن السيبراني التي تصدرها الهيئة

فحص الملفات والروابط

تحليل آمن للملفات والروابط في بيئة معزولة وتساعد في الكشف عن البرمجيات الضارة للحد من الاختراقات السيبرانية.

توثيق البريد الالكتروني:

تحصين وتوثيق أسماء نطاقات البريد الالكتروني للجهات الوطنية لحمايتها من الانتحال والاستخدام غير المصرح به.

أهداف الهيئة:

