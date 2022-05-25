تدشين مركز تهيئة الدعاوى لرفع جودة الحكم القضائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في الرياض أمس، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية، مما يسهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية. ويقدم عددا من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، بالكوادر البشرية اللازمة بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية لتشغيل المركز؛ الأمر الذي سيسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة، ومن هذه الخدمات الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات والإشعارات، إضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، كما يقدم المركز خدمة تهيئة طلبات الإفلاس وحصر وتحديد أولويات التكامل مع الجهات الخارجية. أهداف المركز:





تفعيل منظومة القضاء المؤسسي



تحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية



الوصول لمستوى عال من رضا المستفيدين



رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية

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