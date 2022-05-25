«جدري القردة» يستنفر العالم.. والإصابات بلغت 87

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لازال «جدري القردة» الذي ظهر أخيرا يستنفر العالم بعد وصول عدد الإصابات إلى 87 حتى الآن معظمهم في إسبانيا وبريطانيا والبرتغال وكندا، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة خفيفة بشكل عام، نادرة خارج منطقة وسط وغرب أفريقيا، وأن الإصابات موجودة في 12 دولة على الأقل.

وفي هذا الإطار يقول رئيس مجلس الجمعية السعودية لمكافحة العدوى أستاذ واستشاري الميكروبات الطبية ومكافحة العدوى الدكتور عبدالرحمن القرشي «إن فيروس جدري القردة ينتقل إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر، وهو مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة».

وأشار إلى أنه، وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أن التطعيم السابق ضد الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضا من جدري القردة. وقد كشف لأول مرة عن هذا الفيروس في عام 1985 بالمعهد الحكومي للأمصال الكائن في كوبنهاجن، الدانمرك، أثناء التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجدري فيما بين القردة.

انتقال المرض

وأضاف «إن العدوى بالمرض تنجم من الحالات الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، وقد وثقت في أفريقيا حالات عدوى نجمت عن مناولة القردة أو الجرذان الغامبية الضخمة أو السناجب المصابة بعدوى المرض»، علما بأن القوارض هي المستودع الرئيس للفيروس. ومن المحتمل أن يكون تناول اللحوم غير المطهية جيدا من الحيوانات المصابة بعدوى المرض عاملا خطيرا يرتبط بالإصابة به.

ويمكن أن ينجم انتقال المرض على المستوى الثانوي أو من إنسان إلى آخر عن المخالطة الحميمة لإفرازات السبيل التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو عن ملامسة أشياء لوثت مؤخرا بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات. وينتقل المرض في المقام الأول عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادة فترات طويلة من التواصل وجها لوجه، مما يعرض أفراد الأسرة من الحالات النشطة لخطر الإصابة بعدوى المرض بشكل كبير. كما يمكن أن ينتقل المرض عن طريق التلقيح أو عبر المشيمة (جدري القردة الخلقي)، ولا توجد حتى الآن أي بينات تثبت أن جدري القردة يمكنه الاستحكام بين بني البشر بمجرد انتقاله من شخص إلى آخر.

تقسيم مرحلة العدوى إلى فترتين

فترة الغزو (صفر يوم و5 أيام)، ومن سماتها:





صابة بحمى وصداع مبرح



تضخم العقد اللمفاوية



الشعور بآلام في الظهر وفي العضلات



وهن شديد (فقدان الطاقة)



فترة ظهور الطفح الجلدي (في غضون مدة تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى)

95 % من الحالات يكون الطفح على الوجه

75 % يكون الطفح على راحتي اليدين وأخمص القدمين





يتطور الطفح في حوالي10 أيام من حطاطات بقعية



يتراوح عدد الآفات بين بضع آفات وعدة آلاف منها



الآفات تصيب أغشية الفم المخاطية (في 70 % من الحالات)



70 % الآفات تصيب الأعضاء التناسلية في30 % من الحالات



تصيب ملتحمة العين في 20 % من الحالات



معدل الوفيات:





يشهد معدل الإماتة في الحالات تباينا كبيرا بين الأوبئة.



نسبته لا تتجاوز 10 % في الحالات الموثقة التي تحدث معظمها فيما بين الأطفال.



10 % الفئات الأصغر سنا هي أكثر حساسية على ما يبدو للإصابة بجدري القردة.



شخيص المرض:





لا يمكن تشخيص جدري نهائي بشكل القردة حيث المختبر، في إلا عدوى تشخيص يمكن الفيروس بواسطة عدد من الاختبارات المختلفة التالية:



المقايسة المناعية الأنزيمية



اختبار الكشف عن المستضدات



مقايسة تفاعل البوليميراز المتسلسل



عزل الفيروس بواسطة زرع الخلايا



العلاج واللقاح:

لا توجد أي أدوية أو لقاحات محددة متاحة لمكافحة عدوى جدري القردة.

ثبت في الماضي أن التطعيم ضد الجدري ناجع بنسبة 85 % في الوقاية من جدري القردة.

غير أن هذا اللقاح لم يعد متاحا لعامة الجمهور بعد أن أوقف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من العالم.

من المرجح أن يفضي التطعيم المسبق ضد الجدري إلى أن يتخذ المرض مسارا أخف وطأة.

عدد المصابين حتى 20 مايو:

إسبانيا 23

الولايات المتحدة 1

بريطانيا 20

السويد 1

البرتغال 20

ألمانيا 1

كندا17

فرنسا 1

بلجيكا 2

أستراليا1