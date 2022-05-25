عاجل.. لجنة الانضباط والأخلاق تغرم نادي الاتحاد 45.625 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الأربعاء، تغريم نادي الاتحاد 45.625 ألف ريال، إثر رمي جماهيره 6 علب في مباراة الهلال وفقا لتقرير المراقب.
كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق تغرم نادي النصر 92.500 ألف ريال بعد الشكوى المقدمة ضده من نادي الشباب بشأن إطلاق جماهير الفريق المضيف في مباراتهما خلال الجولة 26 هتافات مسيئة.
وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق تغرم عبدالله الشمري حارس فريق أبها 15 ألف ريال بعد الشكوى المقدمة ضده من النصر بشأن الإساءة الإعلامية للاعبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما لجنة الانضباط والأخلاق تغرم فهد المفرج مشرف فريق الهلال الأول لكرة القدم 30 ألف ريال بسبب نزوله إلى أرضية الملعب خلال مباراة الاتحاد.
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