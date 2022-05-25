محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الأردنية؛ ظَهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يهدد موظفي أحد المستودعات بسلاح أبيض. وقد عُثر بحوزته على مواد مخدرة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض علي مقيم ظهر في مقطع وهو يهدد موظفي أحد المستودعات بسلاح أبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.