هل تؤثر القروض والالتزامات المالية على الدعم؟ «حساب المواطن» يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والإلتزامات المالية ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه “إذا دخل الزوجة يذهب جزء منه للقرض العقاري وبالبرنامج يطلب الدخل التابعين كامل؟ هل يتأثر الدعم؟

وأجاب البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “إنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات ، نسعد بخدمتك”.

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وقبل أسابيع، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو 17 مليون ريال.

وبذلك يصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال، منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.