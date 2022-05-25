رتال للتطوير العمراني تعلن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء بناء سجلّ الأوامر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة رتال للتطوير العمراني («الشركة») أو («رتال») تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وذلك على النحو التالي:

– تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 112 ريال سعودي و120 ريال سعودي للسهم الواحد («النطاق السعري»).

– فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ في 25 مايو 2022م وتنتهي في 31 مايو 2022م

– تتمثل عملية الطرح بطرح (12,000,000) اثني عشر مليون سهم عادي من أسهم الشركة («أسهم الطرح»)، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحالين للشركة.

– يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى مليوناً وتسعمئة وتسع وتسعين ألفاً وتسعمئة وتسع وتسعين (1,999,999) سهما.

– تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

– سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (12,000,000) اثني عشر مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى عشرة ملايين وثمانمئة ألف (10,800,000) سهم طرح -كحد أدنى- بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

لمزيد من المعلومات:

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/12075_350_2022-05-25_07-51-06_ar.pdf