اخبار الخليج – الأردن يلغي شرط إلزامية ارتداء الكمامة بشكل كامل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، بلاغًا اليوم ألغى بموجبه شرط إلزاميّة ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

ونصّ البلاغ، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، على «أنه استناداً لأحكام البند (ثالثاً) من أمر الدفـــاع رقم (36) لسنــة 2022، أقرر إصدار البلاغ التالي: يُعدَّل البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (36) لسنة 2022على النحو التالي: أولاً: بإلغاء عبارة (مع الالتزام بارتداء الكمامة) الواردة في الفقرة (1) منه. ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (5) منه والاستعاضة عنه بما يلي: «5-الدخول والتواجد في الأماكــن المفتوحة والمغلقة دون اشتراط ارتداء الكمامة».