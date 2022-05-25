اخبار الخليج – عقدت اجتماعاً مع اللجنة الشبابية في «الأعلى للمرأة».. الأنصاري: حريصون على إشراك الشباب في خطط المرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - ألتقت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة صباح اليوم الأربعاء مع عدد من أعضاء لجنة الشباب بالمجلس – عبر تقنية الاتصال المرئي – وذلك لشكرهم على ما قاموا به من جهود لافتة خلال العامين الماضيين وما تضمنه برنامج عملهم من تكثيف إضافي خلال شهر رمضان المبارك، ونوهت الأنصاري بدور اللجنة وأهميتها التي انطلقت أساساً بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، من أجل تمكين الشباب – من الجنسين – وإعدادهم للمستقبل كقادة ومختصين وخبراء ذوي إطلاع وخبرة في مجال تمكين وتقدم المرأة.

واستمعت الأنصاري إلى شرح من الحضور حول مرئياتهم وتطلعاتهم، إضافة إلى مقترحاتهم من أجل المضي قدماً في تطوير عمل لجنة الشباب، حيث أكدت لهم حرص المجلس الأعلى للمرأة على تقديم المزيد من الإرشاد والدعم لتشجيعهم على الإبداع والابتكار في الطرح والتنفيذ. وخاطبت الشباب المشاركين بالقول «أنتم جزء أصيل من عمل المجلس الأعلى للمرأة ورسم سياساته الحالية والمستقبلية، ومشاركتكم في هذه اللجنة مدخل لتمثيل الشباب البحريني وتضمين تطلعاتهم في برامج المجلس».

وفي السياق ذاته، أشادت الأنصاري بتنوع ومضمون برنامج عمل اللجنة في تناولها للعديد من الموضوعات التي تهم شريحة الشباب من الجنسين والمجتمع البحريني ككل، وتحظى بمتابعتهم وتفاعلهم بما تضمنه من عرض لقصص نجاح، وإرشادات ونصائح للأسرة والشباب، ومواضيع ذات صلة بالاستقرار النفسي والأسري، والتخطيط المالي، وغيرها، وذكرت أن التفاعل الإعلامي والمجتمعي مع ما طرحته اللجنة من موضوعات يؤكد على أهمية تلك الموضوعات ومدى محاكاتها وتلمسها لتطلعات الشباب البحريني.

وفي ضوء ما تم مناقشته مع أعضاء لجنة الشباب من طرح قيّم، وجهت الأنصاري لتخصيص حلقات نقاشية لإشراكهم في تقييم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، لأهمية ما يطرحه الشباب من موضوعات وأفكار وآراء تجسد تطلعاتهم لتنمية أنفسهم والمساهمة في بناء الوطن، وإلى تكثيف عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة لمواكبة الموضوعات المهمة والمستجدة التي تقع في دائرة اهتمام الشباب، بما فيها الاستحقاقات الانتخابية في مملكة البحرين نهاية العام الجاري، والدور الفاعل للشباب من خلال المشاركة فيها ونشر الوعي في محيط أسرهم ومجتمعهم.