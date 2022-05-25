محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الداخلية صباح اليوم اجتماعها التاسع وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخة مشاعل بنت خليفة بن حمد آل خليفة الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم. وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات تطوير نظام تكاتف والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لمنسوبات الوزارة، كما اقترح اعضاء اللجنة مبادرات جديدة تساهم في دعم وتمكين المرأة في وزارة الداخلية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم تترأس الاجتماع التاسع للجنة الدائمة لتكافؤ الفرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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