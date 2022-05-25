اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة جمهورية جورجيا بذكرى اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سالوميه زورابيشفيلي، رئيسة جمهورية جورجيا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد إراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا.

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