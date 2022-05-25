تمديد خيار العدّ الذاتيّ 6 أيام حتى نهاية مايو

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تمديد خيار العدّ الذاتي لتعداد السعودية 2022؛ لـ 6 أيام قادمة تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 31 مايو، وذلك استجابة للطلبات الواردة من المواطنين والمقيمين بتمديد خيار العد الذاتي الذي كان من المقرر أن ينتهي اليوم الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أن العد الميداني سيكون مستمرا حتى نهاية أعمال مرحلة جمع البيانات وذلك عن طريق زيارات الباحثين الميدانين إلى الوحدات السكنية، مشيدة في ذات الوقت بوعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم مع التعداد، من خلال إقبالهم المتزايد على العد الذاتي عبر تعبئة الاستمارة الكترونياً وكذلك استقبال الباحثين الميدانيين والتعامل معهم وفق ما يسهم في إنجازهم لواجبهم الوطني.

من جانب آخر أتاحت الهيئة عدة قنوات لمساعدة المواطنين والمقيمين على تعبئة استمارة التعداد والإجابة على الاستفسارات، عبر البوابة الالكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، ومن خلال الرقم الموحد 920020081، إضافة إلى حسابات الهيئة على قنوات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدخول إلى موقع العد الذاتي يتطلب وجود حساب في أبشر لرب الأسرة، ليتمكن المشارك من الحصول على رمز الاستجابة السريع من خلال بوابة نفاذ، أو من خلال التسجيل في بوابة تعداد السعودية واستكمال تعبئة البيانات المطلوبة.