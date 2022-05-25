مساعد وزير السياحة: سنواصل الالتزام بقوانين حظر الكحول

أكدت مساعد وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، أن المملكة تحتل المرتبة الثانية، وفقا لمؤشر المنتدى الاقتصادي للسياحة والتنمية، مشيرة إلى أن السعودية أصبحت في المركز الـ33 من أصل أكثر من 100 دولة في قطاع السياحة.

وقالت مساعد وزير السياحة : "في 2019 عندما أطلقنا استراتيجية السياحة الوطنية بدأنا بـ40 مليون زيارة في 2018 بما فيها الزيارات الدينية، ووصلنا في 2021 إلى أكثر من 60 مليون زائر.

وأضافت الأميرة هيفاء أن "الرخص السياحية كانت تستغرق حوالي أسبوعين، والآن عملية الحصول على رخصة سياحية لا تتجاوز 120 ثانية، وأقل من 5 دقائق للحصول على الفيزا الإلكترونية"

وتابعت: "تمكنا من تعديل القرارات والسياسات، ونحن الآن بين أفضل 10 دول في بيئة الأعمال والسفر والسياحة".

وأوضحت أن السعودية تخطت النسب المتوقعة لعام 2030 من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، لافتة إلى أن 42% من الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة تملكها نساء. وشددت على أن الرواتب في المملكة متساوية، وكذلك فرص العمل بين الرجال والنساء، مشيرة إلى أن عدد النساء المتخرجات من الجامعات أكثر من الرجال.

ونوهت بأن المملكة تلتزم الشفافية فيما يتعلق بأوضاعها، وستواصل الالتزام بقوانينها الحالية المتعلقة بحظر تناول الكحول، ورغم وجود القيود الحالية المعمول بها استمرت المملكة في جذب السياح وتفوقت على المستوى العالمي.