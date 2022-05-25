شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تدشن مركز «تهيئة الدعاوى» لرفع جودة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية

- تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة

دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض اليوم، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية، مما يساهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية.

ويهدف المركز إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية والوصول لمستوى عال من رضا المستفيدين، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.

ويقدم المركز عدداً من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، بالكوادر البشرية اللازمة بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية لتشغيل المركز؛ الأمر الذي سيساهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة.

ومن هذه الخدمات: الدراسة الأولية لملف القضية، إدارة التبليغات والإشعارات، بالإضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، كما يقدم المركز خدمة تهيئة طلبات الإفلاس وحصر وتحديد أولويات التكامل مع الجهات الخارجية.