أمير تبوك يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسيندورفر، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.

واطلع سموه على تقرير عن خطة تعداد السعودية 2022م التي استهدفت تجهيز إحصاء كامل ودقيق لحصر السكان والمساكن ودارسة خصائصهم وتوزعهم الديموغرافي في جميع المناطق الإدارية، إضافة لما تضمنته الخطة من دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، بناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني.

وأكد أن التعداد مهمة وطنية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود للحصول على معلومات دقيقة لتمكين المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع إستراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية، ووضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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وأشار إلى ما تقوم به الهيئة من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، مؤكدًا دعم جميع أعمال فريق التعداد السكاني من قبل إمارة المنطقة وجميع الجهات الحكومية وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح أعمالهم.

حضر اللقاء مدير برنامج تعداد السعودية عبدالله المزيني ومشرف منطقة تبوك لتعداد السعودية عبدالله الشمراني ورئيس اللجنة المحلية للتعداد بالمنطقة علي آل عامر.