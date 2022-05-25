محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
توفيت مواطنة بمحافظة حقل إثر تعرضها للدغة سمكة “عقرب السمك أو الرقدة” السامة وذلك بشاطئ منتزه الأمير فهد بن سلطان.
وتم نقل المواطنة إلى مستشفى حقل العام لإسعافها بعد تعرضها للدغة، إلا أنها توفيت.
وتعيش سمكة “الرقدة” سامة وتعيش بين الشعاب وهي ذات أشواك سامة على ظهرها، بمجرد أن يدعس الشخص عليها بأقدامه ويتعرض للإصابة بأشواكها السامة فإنه يحتاج لسرعة نقله للمستشفى وذلك لخطورة سمها.
كانت هذه تفاصيل خبر سمكة تلدغ مواطنة في محافظة حقل.. وبعد نقلها للمستشفى كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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