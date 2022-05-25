عاجل.. اتهام إيران باختراق الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على وثائق سرية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مسؤولين استخباراتيين في الشرق الأوسط ووثائق راجعتها صحيفة “وول ستريت”، أن إيران نجحت في الوصول إلى التقارير السرية للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقامت بتوزيع الوثائق على كبار المسؤولين الذين يتفاوضون حول برنامجها النووي، وقاموا بتزوير قصص بناء على المستندات السرية التي لديهم والإجابة عن مخاوف المسؤولين لإخفاء أعمال سابقة مشتبه بها تتعلق بالأسلحة النووية.

وتكشف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسجلات الإيرانية المصاحبة لها باللغة الفارسية عن بعض التكتيكات التي استخدمتها طهران مع الوكالة، المكلفة بمراقبة الامتثال لمعاهدات حظر الانتشار النووي والاتفاق النووي في وقت لاحق عام 2015.

وقالت الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران فشلت على مدى سنوات في الإجابة عن أسئلة حول برنامجها النووي السابق في لعبة القط والفأر التي استمرت حتى يومنا هذا وسط فشل إحياء الاتفاق النووي.