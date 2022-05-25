اخبار الخليج – ليالي الأفلام الأوروبية تنطلق غداً بمتحف البحرين الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين «ليالي الأفلام الأوروبية» خلال الفترة 26 وحتى 29 مايو الجاري.

وستعرض الأفلام المشاركة في متحف البحرين الوطني عند الساعة 7 مساءً، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه الذي يُقام في مملكة البحرين، ويهدف لتسهيل التبادل الثقافي بين البحرين ومختلف دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الحضور السينمائي الأوروبي.

وتشارك في الليالي أفلام من فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا وسلوفاكيا، وتشتمل الليلة الأولى من المهرجان غدا الخميس على ستة أفلام قصيرة تُسلط الضوء على مسألة أزمة تغير المناخ، وتعرض على النحو التالي: الهندسة الجيولوجية المناخية، إخراج يانيك ستارك (2020)، النورس الجائع، إخراج ليون وانغ ( 2019)، «كوكوتا: جزيرة الأمل الصغيرة» إخراج كريغ نوريس ( 2016)، «أولمو»، إخراج سيلفيو سولديني ( 2019)، «الكثير من الغابات»، «ثيرموستات 6» إخراج مايا أف رون، ميلين كومينوتي ، ماريون كوديرت، سيكستين دانو (2018)، ويتبع عروض الأفلام حلقة نقاشية يديرها نادي البحرين للسينما.

وفي الليالي التالية ستكون العروض موزعة كالتالي: 27 مايو: تفرق أختان وتباعدهما ( أوم فيور) إخراج دافني شارزياني (ألمانيا، اليونان)، 28 مايو: سان ريمو» إخراج ميروسلاف مانديتش (سلوفينيا / إيطاليا)، 29 مايو: عطور (لي برفان) فيلم فرنسي 2019 إخراج غريغوري مانيه.