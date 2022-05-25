أمير الشرقية يشهد توقيع اتفاقية توظيف 21 مهندسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم , توقيع اتفاقية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وشركة “اير برودكتس”، واتفاقية بين الهيئة السعودية للمهندسين وشركة “اير برودكتس”، وتوقيع عدد من عقود العمل، وذلك لتوظيف ٢١ مهندسة سعودية في تخصصات هندسة ميكانيكية وكهربائية وكيميائية ومدنية للعمل، في مواقع إحدى الشركات في نيوم والجبيل وجازان والظهران.

وأشاد سموه بمخرجات الاتفاقيتين وفرص العمل لبنات الوطن بعد تأهيلهم لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في توفير فرص مناسبة لأبناء وبنات الوطن.

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن الاتفاقيتين أكدتا على الاهتمام برفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي ضمن مبادرة مشتركة بين شركة “اير برودكتس” وإدارة التوطين بفرع الوزارة؛ لتمكين أكثر من 60 مهندسة سعودية من حديثات التخرج من العمل، وذلك من خلال برنامج تدريبي مشترك لتهيئتهم في مواقع الشركة ومشاريعها المتعددة.

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بدوره، بين رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس ماجد العتيبي أن الاتفاقية ستسهم في دعم وتدريب المهندسات السعوديات لخدمة الوطن من خلال مهنة الهندسة وتمكين المرأة من العمل في القطاع الهندسي والسعي لعد المهندسات وتدريبهم لتحقيق تطلعات القيادة.

يشار إلى أن شركة “اير برودكتس” شركة أمريكية متخصصة في صناعة الغاز ومدرجة في بورصة نيويورك.