اخبار الرياضه السعوديه رابطة الدرجة الأولى: درع البطولة لن يُسلَّم في الجولة الأخيرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدرجة الأولى (FDL) أنه لن يتم تسليم درع البطولة في الجولة الأخير من «دوري يلو»، بل سيتم إقامة حفل مبسط بعد انتهاء مباراة الفريق المتوج باللقب.
وقالت الرابطة في بيان رسمي لها: «إنه نظرًا لعدم تحديد بطل دوري يلو للدرجة الأولى للموسم الحالي 2022/2021 حتى الجولة الأخيرة، ونظراً لوجود أربعة أندية متنافسة على تحقيق لقب البطولة وإقامة مباريات الجولة الأخيرة (38) في يوم واحد وتوقيت موحد، فقد قررت الرابطة إقامة احتفال مبسط على أرض الملعب بعد نهاية مباراة الفريق المتوج بلقب البطولة، على أن يتم إقامة حفل التتويج الرسمي وتسليم درع البطولة وميداليات المركز الأول يوم الإثنين 30 مايو على أرض الفريق البطل بالتعاون مع الراعي الرئيسي للمسابقة».
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