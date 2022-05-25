أمير القصيم يطلع على خطة المراحل النهائية لمشروع تعداد السعودية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية التعاون مع ممثلي الهيئة العامة للإحصاء في التعداد السكاني، وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوّه بجهود الهيئة العامة للإحصاء في رصد ومتابعة المسوح الميدانية والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى الدراسات الإحصائية التي تجريها في مختلف المجالات، من بينها نشرة القصيم في أرقام التي تمثل عرضًا موجزًا لأهم البيانات والمعلومات الإحصائية للأنشطة والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف مجالات المنطقة.

جاء ذلك، عقب لقاء سموه بمكتبه اليوم، نائب الرئيس للعمليات بالهيئة العامة للإحصاء محمد الرشيد، ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالقصيم علي العليان، وفريق عمل تعداد السعودية 2022 بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة عسم الرمضي.

أخبار قد تهمك

واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن المراحل النهائية لأعمال مشروع تعداد السعودية 2022 وما تم إنجازه خلال المراحل السابقة، كما اطلع على النشرة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء بعنوان: القصيم في أرقام، التي تحوي أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بالخصائص السكانية والحيوية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل أبرز نتائج الإحصاءات المكانية والموارد والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية.