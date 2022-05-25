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«هيئة الاتصالات» تطرح «وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة» لإبداء الرأي

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الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لطرح مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات حيادية الشبكة"، ضمن مبادراتها المرتبطة بعضويتها في مجلس المحتوى الرقمي، وذلك لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال حماية المستخدم وضمان جودة الخدمة وتشجيع المنافسة والابتكار الرقمي والشفافية وفقاً لمهماتها الواردة في نظام الاتصالات بالإضافة إلى تحفيز المحتوى الرقمي وتشجيع الاستثمار وتحويل البنية التحتية للوسائط الرقمية.

وتهدف الوثيقة لضمان حماية مصالح المستخدم في الوصول إلى المحتوى المسموح به نظامًا، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بين مقدمي المحتوى المحلي، إلى جانب تعزيز المنافسة والابتكار الرقمي، وضمان استمرار تحكم مقدمي الخدمات بعمليتهم.

وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم المقترحات، حيث يولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، حيث سيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 24 يونيو 2022.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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