شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» تطرح «وثيقة تنظيمات حيادية الشبكة» لإبداء الرأي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لطرح مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات حيادية الشبكة"، ضمن مبادراتها المرتبطة بعضويتها في مجلس المحتوى الرقمي، وذلك لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال حماية المستخدم وضمان جودة الخدمة وتشجيع المنافسة والابتكار الرقمي والشفافية وفقاً لمهماتها الواردة في نظام الاتصالات بالإضافة إلى تحفيز المحتوى الرقمي وتشجيع الاستثمار وتحويل البنية التحتية للوسائط الرقمية.

وتهدف الوثيقة لضمان حماية مصالح المستخدم في الوصول إلى المحتوى المسموح به نظامًا، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز بين مقدمي المحتوى المحلي، إلى جانب تعزيز المنافسة والابتكار الرقمي، وضمان استمرار تحكم مقدمي الخدمات بعمليتهم.

وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم المقترحات، حيث يولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، حيث سيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 24 يونيو 2022.