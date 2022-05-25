الارشيف / اخبار السعوديه

1524 من الإبل.. ضبط 49 شخصاً ارتكبوا مخالفات رعي بمناطق المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 1524 من الإبل.. ضبط 49 شخصاً ارتكبوا مخالفات رعي بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (49) مخالفًا لنظام البيئة، (28) مواطنًا، و (20) مقيمًا من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (1524) متنًا من الإبل و(970) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا