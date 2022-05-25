شكرا لقرائتكم خبر عن 1524 من الإبل.. ضبط 49 شخصاً ارتكبوا مخالفات رعي بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (49) مخالفًا لنظام البيئة، (28) مواطنًا، و (20) مقيمًا من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (1524) متنًا من الإبل و(970) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.