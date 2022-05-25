شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 56 إشعار ومخالفة للاشتراطات الصحية بطريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طريف خلال شهر مايو الجاري 186 جولة رقابية، أسفرت عن تحرير 56 إشعاراً ومخالفة لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية وأنظمة البلدية، وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا. وأكدت بلدية طريف استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.