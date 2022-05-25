التدريب التقني بمنطقة تبوك يبدأ التسجيل للتدريب التعاوني للفصل الصيفي ١٤٤٣هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:

تتابع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك منشآتها التدريبية لإتاحة التسجيل في التدريب التعاوني للفصل الصيفي لهذا العام التدريبي ١٤٤٣هـ وذلك للمتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم ولم يتبقَ لهم سوى مقرر التدريب التعاوني.

ويمتد الفصل الصيفي لمدة ( 8 ) أسابيع في المنشآت التدريبية ما بين كليات تقنية وفروعها للبنين وكليات تقنية للبنات والموزعة حسب مناسبة النطاق الجغرافي لمنطقة تبوك. الجدير بالذكر أن الفصل الصيفي يبدأ في العشرين من ذي القعدة ويستمر حتى 27 محرم.

ووجه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي قيادات المنشآت التدريبية بسرعة إتمام أعمال تسجيل أبنائنا المتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم في مقرر التدريب التعاوني لاسيما ضرورة إيجاد الفرص التدريبية النوعية التي تضيف لمسيرتهم التدريبية وتختمها بالمستوى المأمول.