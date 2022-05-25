نائب وزير الخارجية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي.