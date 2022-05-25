أمير الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للمحافظة على واحة الأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وأعضاء اللجنة.
واطلع سموه على أعمال اللجنة، واستعراض نتائج الفترة الماضية؛ التي تستهدف إقرار عدد من التنظيمات للمحافظة على واحة الأحساء.
حضر الاجتماع ممثلو المؤسسة العامة للري، وأمانة الأحساء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة التجارة بالأحساء، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
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