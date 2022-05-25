أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية إنسان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية “إنسان”، وذلك في مكتب سموه بقصر الحكم.

وفي البداية نوه سمو أمير منطقة الرياض بالدور الهام والمجتمعي الذي تقوم به “إنسان” في خدمة الأيتام والأرامل مثمناً جهود الجميع الداعمة والمساندة .

كما جرى استعراض جدول الأعمال حيث وافق المجلس على استقالة المدير التنفيذي لـ “إنسان” المهندس محمد الياسين وتعيين الأستاذ محمد المحارب.

وعبر سمو رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بـ “إنسان” عن شكرهم للياسين على جهوده خلال الفترة السابقة.

كما رحب سموه والأعضاء بالمحارب في جمعية ” إنسان ” آملين له إكمال مسيرة العطاء والنماء وخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.

كما أقر الاجتماع تسمية الدكتور عبدالرحمن السويلم نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية.

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وفي الختام تم مناقشة عدد من المقترحات التطويرية واتخذت التوصيات حيال عدد من الموضوعات العاجلة.

وسلم سمو أمير منطقة الرياض درعاً للمهندس الياسين تكريماً له، وأعرب الياسين عن شكره لسموه على دعمه ومتابعته الدائمة للأعمال الجمعية وتحقيق أهدافها التي تصبو إليها.