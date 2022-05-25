وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة يعقد لقاءً بمجلس منطقة مكة المكرمة ويزور جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عقد وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن بن صالح فاضل، الذي يزور منطقة مكة المكرمة حاليًا لقاءً مع مجلس منطقة مكة المكرمة بحضور معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، والأمين العام للمجلس خالد بن حمود البقمي، وأعضاء مجلس المنطقة.

وافتتح اللقاء بكلمة لمعالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني أكد فيها أن زيارة وفد لجان مجلس الشورى تعكس حرص قيادة هذه البلاد على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، مثمنًا الجهود التي يقوم بها الوفد من خلال الاطلاع على العديد من الخدمات المقدمة في المنطقة والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا بأن نتائج هذه الزيارة ستعود بالنفع الكبير بإذن الله تعالى.

بدوره أشاد عضو مجلس الشورى رئيس الوفد الدكتور أيمن فاضل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إمارة منطقة مكة المكرمة، لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه المنطقة، والعمل الجاد للنهوض بالمنطقة والإسهام في تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين، ومعالجة كافة المشكلات التي تواجه المنطقة.

عقب ذلك استعرض الأمين العام لمجلس منطقة مكة المكرمة خالد البقمي الأعمال التي يقوم بها مجلس المنطقة ممثلًا بلجانه للإسهام في تنمية منطقة مكة المكرمة وازدهارها في كافة المجالات وبمختلف القطاعات، مقدماً شرحًا عن تخصص كل لجنة من لجان مجلس المنطقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض المبادرات والمشروعات التي يقوم بها مجلس المنطقة والتي تنوعت بين العديد من المجالات (الأمنية والتعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، وغيرها…) والأثر الإيجابي التي حققته.

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وقدم أعضاء مجلس المنطقة خلال اللقاء العديد من المعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة، وشرحها لأعضاء مجلس الشورى، التي تتعلق بالعديد من الجهات الحكومية، حيث أشار أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة إلى أن هذه الموضوعات سوف سيتم مراجعتها أثناء دراسة التقارير السنوية لهذه الجهات.

وجرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تواجه المنطقة ومنها العشوائيات وإزالتها، وتعثر المشاريع في المنطقة، والعمل على تطوير المحافظات وتنميتها، والمشكلات التي تواجه المنشآت التجارية وتعثرها وإفلاسها في المنطقة.

من جانب آخر زار وفد مجلس الشورى جامعة الملك عبدالعزيز في جده حيث التقى خلالها بمعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وعدد من المسؤولين فيها.

واستمع وفد المجلس خلال الزيارة إلى شرحٍ عما تقدمه الكليات للطلاب والطالبات من مهارات ومواد علمية تسهم في رفع جودة مخرجات الجامعة والحرص على تهيئهم لسوق العمل، كما زار الوفد عددًا من الكليات، وبعد ذلك اطلع الوفد على الخدمات المقدمة في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.