وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري، وذلك على هامش مشاركة سموه في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2022.

وفي بداية اللقاء هنأ سموه معالي وزير الخارجية الباكستاني بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، ثم تطرق الجانبان إلى العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.