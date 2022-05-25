“غرفة عرعر” تنظم ملتقى الاستثمار بالشمالية‬

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

نظمت غرفة عرعر التجارية بالتعاون مع ‫وزارة الاستثمار، اليوم، ملتقى الاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

وتناول الملتقى عددًا من المحاور أبرزها مقومات ومزايا الاستثمار في المنطقة، والتعريف بالتطورات المتعلقة بمنظومة السياسات والتشريعات الاستثمارية وانعكاسها على البيئة الاستثمارية في المنطقة، والتعريف بملامح الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة، كما تم عرض المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة للاستثمار والمستثمرين، واستعراض الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار لقطاع الأعمال بالمملكة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع قطاع الأعمال وتعزيز دور الجهات في خدمة الاستثمار في المنطقة، والتعريف بالمزايا والمقومات الاستثمارية للمنطقة والقطاعات الاستثمارية الواعدة فيها، وتعزيز العمل المؤسسي مع وزارة الاستثمار بما يضمن توحيد الجهود وتكاملها لخدمة الاستثمار في المنطقة، وتوحيد الرسائل التسويقية والترويجية عن المنطقة والتأكد من توافقها مع معايير الهوية الوطنية لتسويق فرص الاستثمار وترويجها “استثمر في السعودية”.