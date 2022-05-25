فرع البيئة بجازان ينظم برنامجًا تدريبيًا عن الممارسات الجيدة ما بعد الحصاد للفواكه شبه الاستوائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “الممارسات الجيدة للحد من خسائر ما بعد الحصاد للفواكه شبه الاستوائية”، وذلك بمركز التدريب الزراعي بجازان.

ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، لتعزيز القدرات لبرنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، بالإضافة إلى توجيه المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة حول تقنية الحصاد المناسبة، والعوامل التي تؤثر على جودة وفترة صلاحية المنتجات سريعة التلف، وأفضل طرق إدارة ما بعد الحصاد لتلك المنتجات وأهميتها في توفير الجهد والوقت والمال.

كما يتم تعريف المزارعين بأبرز خسائر ما بعد الحصاد والطرق المثالية في التعامل قبل الحصاد مع الفواكه شبه الاستوائية “العنب-التين-الرمان”، وكل ما يساعدهم في الحصول على محاصيل ذات جودة عالية وعدم الإضرار بالمحصول، والبيع بأسعار مميزة، وزيادة فترة صلاحية المحصول وفرص التسويق.