أتربة مثارة على عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.