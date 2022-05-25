إزالة تعديات على أراض حكومية شرق جدة تجاوزت مساحتها 18 ألف متر مربع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات مخالفة بحي “مريخ” شرق المحافظة على أراض حكومية بمساحة 18.500 ألف متر مربع

وأوضحت الأمانة، أن آليات البلدية باشرت أعمال إزالة المواقع المخالفة التي أقامها محدثون باستغلال الأراضي الحكومية دون أن يكون لديهم مسوغات شرعية، مؤكدة أنها تعمل من خلال فرقها الميدانية على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد المخالفات البلدية والأنشطة التجارية المخالفة واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.