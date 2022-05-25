بيئة جازان تكثّف جهوده لانطلاق مهرجان المانجو والفواكة الاستوائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، استعداداته بالتعاون مع محافظة صبيا لانطلاق مهرجان المانجو والفواكة الاستوائية 2022م، الذي سيُقام بمحافظة صبيا نهاية شهر شوال الجاري.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن كافة الأقسام المعنية بفرع الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع محافظة صبيا وكافة الإدارات المشاركة لتحقيق النجاح المأمول لنسخة العام الحالي من المهرجان، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 45 مزارعًا يعرضون أجواد أنواع المانجو الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته إلى جانب منتجات الفواكه الاستوائية من الباباي والتين والجوافة والموز.

وأضاف أن مشاركة فرع الوزارة تشمل كذلك تعريف زوار المهرجان بأصناف الفواكه الاستوائية الأخرى التي حققت نجاحات في زراعتها، فضلًا عن التعريف بالخدمات التي يقدمها الفرع لكافة المزارعين.

وأشار المهندس آل عطيف إلى أن منطقة جازان تضم حاليًا 19109 مزارِع مانجو، تضم 1,000,000 شجرة مانجو يزيد إنتاجها السنوي عن 65,000 طنٍ، مؤكدًا أن مهرجان المانجو والفواكة الاستوائية يحقق نجاحات متميزة في كل عام، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثله بوكالة الزراعة سواء من خلال فتح منافذ بيع لمزارعي المانجو والفواكه الاستوائية، أو من خلال التعريف بالتجارب الزراعية الناجحة لمركز الأبحاث الزراعية للعديد من الفواكه الاستوائية ذات الجدوى الاقتصادية، أو استثمار المهرجان كأحد عوامل الجذب السياحي في المنطقة التي تشتهر بثرواتها الزراعية ومواقعها السياحية المتنوعة.