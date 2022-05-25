- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - كشف مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس سيد بدر علوي بأن نسبة الإنجاز بمشروع رصف الطرق الترابية بمجمع 111 (الدائرة الثامنة) في منطقة الحد بمحافظة المحرق، قد بلغت 47%.
وذكر بأن المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات قاطني المنطقة لمواكبة التطور العمراني الذي يشهده المجمع المذكور من خلال إنشاء شبكة طرق متكاملة لتسهيل تنقل القاطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان، كما يسهم في معالجة المواقع المتضررة من تجمعات مياه الأمطار، علماً بأن المشروع سيخدم 67 عقار.
ولفت إلى أن الوزارة انتهت من جميع أعمال البنية التحتية، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخدمية الأرضية والمتمثلة بأنابيب توزيع المياه، أعمدة الانارة، فيما بلغت نسبة الإنجاز بالأعمال المدنية وأعمال السفلته 69%، ويجرى العمل حالياً على أعمال تصريف مياه الامطار والتي بلغت نسبة الأعمال فيها نحو 10%.
وأضاف أن أعمال المشروع تتضمن إنشاء مدخل رئيسي إلى الحد بمجمع 111 وطريق 1117 و1120 والطرق المحيطة، كما يشتمل المشروع على التسوية الترابية بطول حوالي 4 كيلو متر طولي، ووضع طبقات الدفان والرصف بالأسفلت، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة جديدة، وتوفير متطلبات السلامة المرورية وتشمل تركيب العلامات المرورية وصباغة الخطوط الأرضية.
الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة يوكو للهندسة المحدودة بقيمة إجمالية بلغت 473,742 دينار بحريني (اربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة واثنان واربعون دينارا).
وتهيب الوزارة قاطني المنطقة بالتعاون والتقيد باللوحات المرورية التحذيرية والإرشادية الموجودة في موقع العمل كما تعتذر عن أي إزعاج تتسبب بها تلك الأعمال خلال فترة تنفيذ المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «شؤون الأشغال»: 47% نسبة الإنجاز في مشروع تطوير عدد من الطرق بمجمع 111 في الحد يخدم 67 عقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.